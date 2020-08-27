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Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Владимир Зеленский посетил место, где пять лет назад в результате ДТП погиб известный певец, телеведущий и продюсер Андрей Кузьменко.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, он возложил цветы на месте аварии и почтил память музыканта.

Лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко погиб в 2015 году в результате столкновения его автомобиля с грузовиком возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области.

17 августа Зеленский подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звание Героя Украины.
ForUm

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