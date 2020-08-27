В Чернигове задержан подозреваемый в изнасиловании школьницы в туалете McDonald's.



По данным полиции, 27 августа около 8:00 в полицию поступило сообщение, что в туалете одного из ресторанов в центре города мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку.

Полицейские установили, что 27-летний житель Куликовского района напал на девушку в туалете. Работники заведения прибежали на крики девушки и вызвали полицию.

«Наряд роты полиции особого назначения прибыл мгновенно, ведь нес службу неподалеку. Злоумышленника передали следственно-оперативной группе полиции, которая немедленно прибыла на место происшествия. Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - сообщили в полиции.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник ранее отбывал наказание за имущественный преступление.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование несовершеннолетней лица), наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Продолжается досудебное расследование.

