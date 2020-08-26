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Для белорусов разрешат въезд на территорию Украины даже во время карантина, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

«Кабмин сегодня из-за второй волны коронавируса принял постановление о закрытии границ для иностранцев на срок до конца сентября. Запрет не будет касаться тех, кто имеет документы на проживание в стране. Также исключение сделали для граждан Беларуси, которые из-за протестов в стране и действий режима диктатора Лукашенко захотят приехать в Украину», - написал он в Telegram.

Напомним, Украина до конца сентября закрывает границы для иностранцев.
ForUm

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