Предприятие «Киевгорстрой» проведет аудит по достройке жилых комплексов банка «Аркада». По его результатам, инвесторам будет предложен возможный алгоритм завершения строительства, заявил мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Национальном банке.

Напомним, что НБУ признал банк «Аркада» неплатежеспособным из-за уменьшения капитала до одной трети от норматива. В банк сегодня утром ввели временную администрацию.

«Я не раз обращался к руководству органов и Нацбанку, чтобы они отреагировали и присоединились к урегулированию ситуации, связанной со строительством и банком «Аркада». Город 2 года находился в диалоге с инвесторами и руководством «Аркады». И пытался в правовом поле урегулировать проблемы, возникшие на объектах строительства, но руководство банка фактически обмануло инвесторов, не выполнив обязательств ни перед ними, ни перед городом», - сказал Кличко.

По его словам, два из трех жилых комплексов ничего не мешало строить. По третьему - «Патриотике на озерах» - город предложил свою помощь в корректировке проекта. Из-за плотности застройки и требования общества относительно необходимой социальной инфраструктуры.

«Застройщик на это не пошел и ничего не сделал в течение двух лет. Это – мошенничество по отношению к инвесторам и криминал! Потому что застройщик собрал с инвесторов всего более 13 млрд грн. Куда они делись?!» - спрашивает Кличко.

Напомним, 25 августа правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ «Аркада» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Национальная полиция расследует уголовное производство по финансовым махинациям с 9 миллиардами гривен, собранных через фонд банка «Аркада».