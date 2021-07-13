Для общественного обсуждения опубликован проект «Некоторые вопросы инвентаризации объектов жилищного строительства, не принятых в эксплуатацию в соответствии с законодательством», сообщили ForUm’у в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.



Зачем нужна такая инвентаризация и что она изменит - объяснил заместитель директора Департамента Юрий Таций.



«Необходимость разработки такого документа возникла для того, чтобы определить количество и состояние недостроев и обеспечить принятие решений по их дальнейшему использованию или достройке. Так, на сегодняшний день по приблизительным оценкам по всей Украине более 200 таких объектов», - отметил он.



Проектом предлагается утвердить порядок инвентаризации недостроев, который предусматривает следующие положения:

в перечень включат здания, которые по классу последствий относятся к объектам со средними (СС2) и значительными последствиями (СС3), финансировались физическими или юридическими лицами и не приняты в эксплуатацию в установленном законом порядке в срок свыше двух лет с запланированной даты;

формирование перечня будет осуществляться органами местного самоуправления на основании информации от физических и юридических лиц;

относительно каждого недостроя в перечне будет сформировано инвентаризационное дело с основными данными о строении: адрес, право собственности на объект, класс последствий и тому подобное.

«В целом инвентаризация недостроенных объектов позволит обеспечить более эффективное освоение и использование территорий городов, которое предусматривает выполнение долгосрочных стратегических целей и планомерное развитие инфраструктуры», - подчеркнул Таций.