Двум курсанткам, которых 25 августа на территории воинской части на улице Зоологической в Киеве сбил пьяный водитель, ампутировали по одной ноге. У одной из них под вопросом ампутация второй ноги.

Об этом заявила волонтер Наталья Воронкова, которая находится возле военного госпиталя в Киеве, сообщает hromadske.

Третью девушку также прооперировали, у нее сломаны обе ноги.

Как сообщает Командование медицинских сил ВСУ авария произошла с участием военнослужащего Н. и слушателей Украинской военно-медицинской академии. Состояние пациенток оценивают как стабильное, они в сознании и на самостоятельном дыхании.

Напомним, 25 августа в Киеве на территории воинской части на улице Зоологической пьяный водитель авто «Тойота Приус» совершил наезд на трех курсанток военного вуза.