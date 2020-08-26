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Двум курсанткам, которых 25 августа на территории воинской части на улице Зоологической в Киеве сбил пьяный водитель, ампутировали по одной ноге. У одной из них под вопросом ампутация второй ноги.

Об этом заявила волонтер Наталья Воронкова, которая находится возле военного госпиталя в Киеве, сообщает hromadske.

Третью девушку также прооперировали, у нее сломаны обе ноги.

Как сообщает Командование медицинских сил ВСУ авария произошла с участием военнослужащего Н. и слушателей Украинской военно-медицинской академии. Состояние пациенток оценивают как стабильное, они в сознании и на самостоятельном дыхании.

Напомним, 25 августа в Киеве на территории воинской части на улице Зоологической пьяный  водитель авто «Тойота Приус» совершил наезд на трех курсанток военного вуза.
ForUm

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