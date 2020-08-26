По требованию полиции в Черновцах полностью прекратили курсировать троллейбусы, поскольку город отнесен к «красной зоне» из-за распространения коронавируса.
Об этом сообщило Черновицкое троллейбусное управление.
«По требованию полиции Черновицкое троллейбусное управление прекращает все перевозки», - говорится в сообщении.
Пользователи в комментариях требуют показать официальный документ полиции.
На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 августа Черновцы отнесли к красной карантинной зоне.
25 августа в Черновцах люди вышли на митинг против карантинных ограничений.
Позже депутаты Черновицкого горсовета на внеочередном заседании сессии разрешили работу общественного транспорта, рынков, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, школ и детсадов с соблюдением противоэпидемических мер.
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