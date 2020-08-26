В Вольнянске Запорожской области в Свято–Владимирском храме состоялся молебен о вразумлении терзаемых душетленными страстями.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии, во время молебна верующие Украинской Православной Церкви молились Господу об отмене ЛГБТ-парада, анонсированного в Запорожье.

«Истинная цель ЛГБТ-движения – разрушение норм морали, традиционных семейных ценностей и, как итог, превращение государства в совокупность легко управляемых отдельных индивидуумов» - заявил митрополит УПЦ Лука.

Как сообщалось, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука официально обратился к властям и жителям города, в связи с запланированным на 20 сентября проведением в Запорожье ЛГБТ-парада.