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Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии, во время молебна верующие Украинской Православной Церкви молились Господу об отмене ЛГБТ-парада, анонсированного в Запорожье.

«Истинная цель ЛГБТ-движения – разрушение норм морали, традиционных семейных ценностей и, как итог, превращение государства в совокупность легко управляемых отдельных индивидуумов» - заявил митрополит УПЦ Лука. 

Как сообщалось, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука официально обратился к властям и жителям города, в связи с запланированным на 20 сентября проведением в Запорожье ЛГБТ-парада.
ForUm

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