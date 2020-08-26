Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая попала в больницу с коронавирусом, не подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, как об этом сообщали СМИ.

Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» депутат от «Батькивщины» Вадим Ивченко.

«То, что она подключена к аппарату, это неправда. Люди в критическом состоянии, которых нужно спасать с того света, подключаются к аппарату ИВЛ. Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это соответствующие другие аппараты, которые нужно применять в соответствии с протоколом», - заявил депутат.

Напомним, 23 августа пресс-секретарь лидера «Батькивщины» Марина Сорока сообщила, что Тимошенко заразилась коронавирусом COVID-19 и на данный момент находится в тяжелом состоянии.