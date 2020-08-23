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Лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко действительно заразилась коронавирусом COVID-19 и на данный момент находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока в Facebook в воскресенье, 23 августа.

«Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!», – написала Сорока.

Ранее в СМИ появилась информация, что кроме Тимошенко, коронавирус выявили у ее дочери Евгении с мужем Артуром Чечеткиным.
ForUm

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