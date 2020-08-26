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Противопехотная мина, на которой 25 августа подорвались двое украинских военных, была заброшена дистанционным методом, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Командование Объединенных сил отмечает, что 25 августа в полосе ответственности бригады морской пехоты во время осмотра местности двое военнослужащих подорвались на вражеской противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2. В результате взрыва они получили осколочные ранения и сейчас находятся на лечении. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Предварительно установлено, что противопехотная мина была заброшена дистанционным методом. Такие провокации враг использует в Донецкой и Луганской областях.

Кроме взрыва указанной мины, военнослужащими подразделений части и наблюдателями украинской стороны СЦКК больше нарушений в этот день в полосе ответственности бригады зафиксировано не было.

В штабе также напомнили, что еще одна вражеская провокация с использованием БПЛА для сброса ВОГ-17 была осуществлена ​​на этом участке фронта около 23:00 24 августа.

Напомним, 25 августа на Донбассе в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» во время передвижения между взводными опорными пунктами в результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2 получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил.
ForUm

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