Сегодня, 25 августа, на Донбассе во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Воинов оперативно доставили в медицинское учреждение и им оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия для выяснения ее причин и обстоятельств работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил в результате неосторожного обращения с оружием погиб старший лейтенант Владимир Рудик.