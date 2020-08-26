Сегодня, 26 августа, полиция породит обыски в помещении Николаевского городского совета, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
«Следователи ГУНП в Николаевской области и сотрудники Управления стратегических расследований ДВР Нацполиции в сопровождении спецназовцев в рамках уголовного производства по ст. 364 «Злоупотребление властью или служебным положением» УК проводят следственные действия в управлении земельных ресурсов, Центре предоставления административных услуг и управлении архитектуры Николаевской городского совета», – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас следственные действия продолжаются.
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