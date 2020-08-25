В Полтаве мужчина похитил легковой автомобиль, на заднем сиденье которого находились двое малолетних детей, сообщает пресс-служба полиции.

В полицию города Полтава 24 августа поступила информация от человека, что около 13:00 по улице Соборности неизвестный завладел его автомобилем «Опель Зафира», в салоне которого находились двое детей 2012 и 2019 рождения.

На поиски автомобиля сразу ориентировали весь личный состав полиции города. В течение нескольких минут полицейские обнаружили данный автомобиль по улице Маршала Бирюзова. Мужчина, который управлял авто, столкнулся с отбойником и начал убегать. Однако полицейским удалось догнать и задержать правонарушителя.

«За рулем данного автомобиля находился гражданин Судана, 1999 г.р., студент одного из полтавских высших учебных заведений. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) и по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы двух малолетних детей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3-х до 5-ти лет ограничения или лишения свободы. Продолжаются следственные действия», - сообщил заместитель начальника полиции Полтавщины Артем Родыгин.