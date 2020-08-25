В среду, 26 августа, практически во всех областях Украины ожидается сухая погода, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«В среду, 26 августа, гребень высокого атмосферного давления вытеснит сегодняшнюю репетицию осени, которая происходит в западных и северных областях (а ночью еще и в центральных подождит), и организует практически во всех областях Украины сухую погоду», - написала она в Facebook.

Температура воздуха в среду будет умеренной на западе и севере, + 20 + 25 градусов.

А вот на юге, востоке и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой) будет очень тепло, до жары, + 25 + 30 градусов.

В Киеве завтра, 26-го августа, без осадков, около +23, +24 градусов.

Потеплеет в выходные, 29-30 августа.

«Не унывайте, осень еще возится, упаковывая чемоданы, а мы еще не просто погреемся, но и успеем снова поворчать на жару», - пообещала синоптик.