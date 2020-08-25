Центральный окружной военный суд в российской Самаре 24 августа приговорил известного башкирского активиста Айрата Дильмухаметова к девяти годам колонии строгого режима. Как сообщает Радио Свобода, ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением информации на них в течение трех лет.

Дильмухаметова признали виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России, пропаганде терроризма, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и ее финансировании.

Сторона обвинения утверждала, что активист в видеообращении к оппозиционному Форуму свободной России в интернете якобы выступал с призывами «к созданию новой федерации» и высказывал такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе» в мае 2018 года. Суд назвал «оправданием терроризма» выступления Дильмухаметова в защиту осужденных членов религиозной организации «Хизб-ут-Тахрир», признанной в России экстремистской и запрещенной на ее территории.

Российская правозащитная организация «Мемориал» в апреле 2019 назвала Айрата Дильмухаметова политзаключенным. Сам он считает себя жертвой политического преследования.

Это уже третий обвинительный приговор для Дильмухаметова. В марте 2015 года он был приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в «публичных призывах к терроризму». Ранее, в 2011 году, Дильмухаметова приговорили к лишению свободы на шесть лет в колонии-поселении за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».