На очередной сессии Верховной Рады, которая начнется 1 сентября, ключевым вопросом станет принятие закона о государственном бюджете на 2021 год.
Об этом сообщил глава парламента Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.
Разумков напомнил, что Кабмин должен подать проект бюджета до 15 сентября.
«Я надеюсь, мы сможем плодотворно над ним поработать, чтобы сделать его более качественным, и уже принять так, как это делалось и в прошлом году, не под елку», — добавил глава парламента.
Кроме того, Разумков заявил, что много вопросов осталось еще с прошлой сессии Рады.
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