На очередной сессии Верховной Рады, которая начнется 1 сентября, ключевым вопросом станет принятие закона о государственном бюджете на 2021 год.

Об этом сообщил глава парламента Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.

Разумков напомнил, что Кабмин должен подать проект бюджета до 15 сентября.

«Я надеюсь, мы сможем плодотворно над ним поработать, чтобы сделать его более качественным, и уже принять так, как это делалось и в прошлом году, не под елку», — добавил глава парламента.

Кроме того, Разумков заявил, что много вопросов осталось еще с прошлой сессии Рады.