Руководитель «коронавирусного центра» Израиля, профессор Рони Гамзу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в этом году. Он считает, что праздник может стать эпицентром распространения коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

«Ожидается, что подобное собрание в такие смутные времена вызовет массовые случаи заражения туристов и местных жителей, что станет тяжелым бременем для местных медицинских систем. В то время ожидается, что тысячи людей вернутся в Израиль и будут распространять вирус дальше», - сказал Гамзу.

Десятки тысяч евреев-хасидов съезжаются в Умань каждый еврейский Новый год, чтобы посетить могилу раввина Нахмана из Брацлава, который возродил хасидское движение и умер в 1810 году. В этом году празднование еврейского Нового года состоится с 18 по 20 сентября.

Напомним, Министерство здравоохранения Израиля выступило против проведения традиционного паломничества хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Мэр Умани Александр Цебрий пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана в связи с ситуацией с коронавирусом.

Правительство Украины поддержало решение об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана.