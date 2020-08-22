На трассе Благовещенское-Николаев в лобовую столкнулись легковушка Оpel Vectra и фура DAF. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в субботу, 22 августа.

Из автомобиля Opel двух пострадавших мужчин 1991 г.р. и 1984 г.р. госпитализировали в медучреждение в состоянии средней тяжести и крайне тяжелом состоянии.

"Тела двух погибших мужчин (пассажира 1983 г.р. и водителя 1987 г.р.), используя гидравлический инструмент деблокировали спасатели", - сказано в сообщении

В свою очередь водитель автомобиля DAF не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.