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На трассе Благовещенское-Николаев в лобовую столкнулись легковушка Оpel Vectra и фура DAF. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в субботу, 22 августа.

Из автомобиля Opel двух пострадавших мужчин 1991 г.р. и 1984 г.р. госпитализировали в медучреждение в состоянии средней тяжести и крайне тяжелом состоянии.

"Тела двух погибших мужчин (пассажира 1983 г.р. и водителя 1987 г.р.), используя гидравлический инструмент деблокировали спасатели", - сказано в сообщении

В свою очередь водитель автомобиля DAF не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.
ForUm

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