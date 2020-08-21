Латвия и Эстония введут запрет на выдачу виз для ряда белорусских чиновников, причастных к фальсификации выборов и насилию против мирных протестующих.

Как пишет «Европейская правда», совместное заявление обнародовали министерства иностранных дел обеих стран.

В нем отмечают, что обе страны приветствуют итоги саммита лидеров ЕС, на котором договорились о совместных санкциях против представителей режима Лукашенко, причастных к фальсификации выборов и чрезмерному применению силы против мирных протестующих, и уже подготовили собственный санкционный список.

«Латвия и Эстония подготовили списки белорусских чиновников. Эти санкции предусматривают запрет на выдачу визы. Двустороннее введение санкций на национальном уровне состоится до будущих санкций ЕС, согласно национальным процедурам», - заявляют дипломатические ведомства.

Также страны призывают к мирному урегулированию ситуации в Беларуси и подчеркивают важность соблюдения основных демократических принципов.

«Латвия и Эстония продолжат активно работать над усилением поддержки гражданского общества в Беларуси. Беларусь является и останется нашим важным соседом, и мы продолжим поддерживать дружеские соседские отношения с народом Беларуси», - заключают в заявлении.

Как сообщалось, саммит ЕС 19 августа договорился о санкциях в отношении Беларуси, а также объявил, что не признает результаты выборов президента Беларуси.

Список людей, в отношении которых будут введены белорусские санкции, должен быть согласован в ближайшее время, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В частности, санкции должен утвердить Совет ЕС.