Европейский Союз введет санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси. Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель во время брифинга после видеовстречи лидеров ЕС по ситуации в Беларуси.

«Мы твердо поддерживаем право белорусского народа определять свою судьбу, и ЕС вскоре введет санкции против значительного числа лиц, ответственных за насилие, репрессии и мошенничество с выборами», - заявил Шарль Мишель.

Страны-члены единогласно поддержали подготовку санкций против лиц, ответственных за фальсификацию выборов и репрессии в Беларуси, отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это будут адресные санкции, направленные против конкретных лиц, не затронут народ Беларуси. Список людей, в отношении которых будут введены санкции, будет согласован в ближайшее время», - детализировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Европейского совета еще раз подчеркнул, что выборы в Беларуси не были свободными и честными и не соответствовали международным стандартам, поэтому ЕС не признает их результаты.

Он призвал власти Беларуси найти мирный выход из кризиса, прекратив насилие, снизив напряжение и начав всеобъемлющий национальный диалог.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С 14 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.