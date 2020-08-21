Кабинет Министров на следующей неделе планирует назначить нового руководителя Укрзализныци. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью Укринформу.

«В целом реформа корпоратизации государственных предприятий, происходящая в Украине, призвана защитить эти предприятия от любого политического влияния, чтобы исключить политическую коррупцию на них. Чтобы управлять ими как бизнесом. В Укрзализныце такие органы управления созданы, вскоре там появится новый руководитель, выигравший серьезный кадровый конкурс. Человек сейчас проходит спецпроверку и, думаю, уже на следующей неделе будет назначен решением правительства», - сказал Шмыгаль.

По его словам, перед руководителем Укрзализныци будет стоять задача внутреннего реформирования, потому что кризис, связанный с коронавирусом, больно ударил по предприятию. Практически остановлены пассажирские перевозки. При их убыточности, они покрывали большую часть постоянных затрат предприятия. Но дальше существовать в такой запутанной бизнес-модели с пассажирскими и грузовыми перевозками, как сейчас, Укрзализныця не может. «Нужно выделять направления и наводить там порядок, привлекая инвесторов и иностранный опыт», - добавил премьер.

Он отметил, что если коммерческое предприятие, которое попало в турбулентность, не важно, монополист или нет, должно решать свои проблемы самостоятельно. Укрзализныця не исключение. Внутренние реформы она должна проводить как обычный бизнес.