Европейский союз призывает власти Беларуси прекратить уголовное преследование координационного совета оппозиции. Об этом говорится в заявлении спикера верховного представителя ЕС Жозепа Бореля, передает Радио Свобода.

«Координационный совет, в который входят представители различных слоев белорусского общества, обратился к властям для диалога, и власть ответила возбуждением уголовного дела. При этом белорусские власти вновь вернулась к запугиванию по политическим мотивам. Гражданское общество и участники дискуссий о будущем Беларуси должны быть защищены от произвольных арестов и насилия. Мы ожидаем, что белорусские власти прекратят уголовное дело и вместо этого начнет диалог», - говорится в заявлении.

Генеральная прокуратура Беларуси 20 августа сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о захвате власти из-за создания координационного совета оппозиции.

Первое рабочее заседание Координационного совета по передаче власти в Беларуси состоялсь 19 августа. Накануне в штабе кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарыка журналистам был представлен состав «Координационного совета по трансферу власти».

Александр Лукашенко еще до первого заседания Координационного совета назвал его членов «нацистами и прикорытниками» и обвинил их в попытке захвата власти в стране.