84,4 % украинцев проголосовали бы за независимость Украины, если бы референдум состоялся сегодня.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса «Украина - 29. Где мы сейчас и куда направляемся?», проведенного Фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива» совместно с социологической службой Центра Разумкова, представленные во время пресс-конференции 21 августа в Киеве, передает Укринформ.

«Если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины состоялся сегодня, то он бы был, безусловно, выигранным для сторонников независимости. Так, голоса на нем распределились бы 84,4% «за» и 15,6% «против». Если анализировать также респондентов, которые затруднились с ответом (10,3%), либо не пошли бы на референдум (9,5%), то против выступили бы 12,5% граждан, а 67,7% проголосовали бы за независимость Украины от СССР», - говорится в результатах опроса.

При этом в региональном разрезе больше всего поддерживают независимость на западе Украины (92,5%) и в центре (71,6%). На юге государства участие в условном референдуме готовы были бы принять 56%, а на востоке - 45%. При этом почти треть (29,6%) опрошенных жителей восточной Украины проголосовали бы против акта о независимости, тогда как на западной Украине этот показатель составляет 0,9%.

Вместе с тем эксперты обращают внимание и на тенденции, что чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников решения о независимости.

В то же время среди сторонников политических партий самый высокий уровень поддержки независимости «Европейской солидарности» (более 90%), а наименьший - в «Оппозиционной платформы - за жизнь», где он только немного больше, чем тех, кто хотел бы остаться в составе Советского Союза.

При этом авторы опроса акцентируют и то, что высокий уровень поддержки решения о независимости не лишает многих украинцев непроходящего волнения и печали за СССР. Так, почти 32% считают, что его распад - это плохо, а 49% респондентов придерживаются противоположного мнения, остальные - затрудняются с ответом.

Исследование проведено Фондом «Демократические инициативы им.Илька Кучерива» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Эксперты опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

1 декабря 1991 года в Украине прошел референдум за провозглашение независимости. В нем приняли участие почти 32 млн человек, что составляло на тот момент 84% населения Украины. Поддержали провозглашение независимости 90% избирателей.