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Самый высокий и самый большой флаг Украины будет видно практически с любой точки столицы. Поднимут его накануне Дня государственного флага, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Относительно флага. Еще раз подчеркну: проект, который я инициировал, - благотворительный. Воплощаем мы его за средства меценатов и бюджетных денег не тратим. Это будет самый высокий флагшток и самый большой государственный флаг Украины. Уверен, он понравится и жителям столицы, и нашим гостям. Высота флагштока - почти 90 метров, а полотнище флага размером 16 на 24 метра. Установлен он на киевских холмах и видно будет флаг почти из каждой точки нашей столицы», - сказал Кличко.

Мэр также напомнил, что открыть мемориал и поднять главный флаг планируют накануне Дня Государственного флага Украины.

Трансляцию с торжественного события можно будет увидеть, в частности, на его страницах в Facebook и на Youtube-канале.
ForUm

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