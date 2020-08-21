Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили функционирование канала противоправного получения социальных выплат из госбюджета, в том числе участниками незаконных вооруженных формирований.

По данным пресс-центра СБУ, жительница Горловки за денежное вознаграждение оформляла жителям временно оккупированных районов Донетчины документы для назначения соцвыплат. Оперативники спецслужбы установили, что фигурантка лично получала на подконтрольной украинской власти территории незаконно начисленные средства и доставляла их на оккупированную территорию Донецкой области как через линию разграничения, так и территорию РФ.

Оперативники и следователи СБУ задокументировали, что среди заказчиков «услуги» были участники незаконных вооруженных формирований.

Контрразведчики задержали злоумышленницу в пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области при попытке пересечения госграницы. При осмотре у задержанной обнаружено почти 750 тысяч в гривневом эквиваленте, банковские карты, доверенности, черновые записи и другие документальные материалы, подтверждающие получение украинских денег террористами так называемой «ДНР».

Женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к незаконным схемам.

Напоминаем, в июле этого года контрразведкой были задержаны трое злоумышленников при попытке незаконного снятия наличных для перемещения на временно оккупированных территориях Донецкой области.