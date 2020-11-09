Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Леонид Кравчук заявил, что лично намерен настаивать на поиске новой международной площадки для переговоров, если мнение Киева будет игнорироваться.

«Мы предлагаем конкретные шаги, а если нас будут водить за нос с той стороны, будут искать только предпосылки эти шаги остановить, тогда надо закрывать минский процесс и искать другие формы влияния, - сказал он в интервью ТАСС. - Я заявляю, что приложу все усилия, чтобы убедить своих, чтобы искать новые форматы в международном сообществе, и мы будем их искать, потому что для нас мир – главное».

Вместе с тем Кравчук подчеркнул, что о такой возможной инициативе он говорит от себя, а не от лица украинского президента.

«В Минске мы пока видим сплошные обвинения украинской стороны, что мы все делаем не так. Я с этим согласиться не могу», - сказал он, добавив, что «нужно слушать друг друга, а не обвинять». Компромисс, по его словам, возможен с учетом ключевой позиции Киева о первоначальной передаче контроля на границе и вывода незаконных вооруженных формирований из Донбасса, после чего Рада будет принимать закон об особенностях выборов на Донбассе.

«А то пока нам предлагают принять только закон о выборах. Все. Остальное что хочу, то и ворочу. Но тогда Донбасс - это Украина или нет?» - обратил внимание Кравчук. «Мы попытаемся услышать, что они [представители неподконтрольных территорий] хотят, но если они ничего не меняют, а будут требовать механического выполнения того, что было принято шесть лет назад, то дальше говорить не о чем», - отметил он.

По словам Кравчука, свое видение последовательности шагов по урегулированию на Донбассе, которая отличается от той, что закреплена в «Минске-2», Украина передала на рассмотрение ОБСЕ и готова обсуждать итоговый документ в контактной группе.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть понятый, детальный, с шагами, с датами, с ответственностью план по урегулированию на Донбассе.