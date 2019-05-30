30 мая в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианом и федеральным министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Гайко Маасом.

Глава государства отметил особую роль Франции и Германии в урегулировании ситуации на востоке Украины, в частности в рамках Нормандского формата, сообщили ForUm’у в пресс-службе президента.

Участники встречи обменялись мнениями об условиях и дальнейших шагах для активизации переговорного процесса по Донбассу. Глава государства также отметил, что его приоритет – возвращение всех украинских пленных.

Со своей стороны руководители внешнеполитических ведомств Франции и ФРГ отметили прогресс, которого достигла Украина в развитии сотрудничества с Европейским Союзом и Североатлантическим альянсом, и подтвердили готовность и в дальнейшем содействовать в реализации европейской и евроатлантической политики нашего государства и проведении реформ.

Кроме этого, Зеленский отметил, что готов посетить Францию ​​и Германию по приглашению лидеров этих стран.

Министр иностранных дел Германии отметил, что стороны думают о том, как дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта и прекращения войны на Донбассе. Об этом Маас сказал на брифинге возле Дома с химерами в Киеве, передает Радио Свобода.

«Как раз, пользуясь такой хорошей возможностью, мы хотим подумать о том, как снова оживить Минский процесс, чтобы достичь цели – установление мира на востоке, на что очень ждут люди там», - сказал Маас.

По его словам, мира на Донбассе можно достичь в рамках «нормандского формата».