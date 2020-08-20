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Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство из-за задержания на территории оккупированного РФ полуострова украинского добровольца батальона имени Номана Челебиджихана, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУ ЧП в АР Крым и г. Севастополе начаты уголовные производства по фактам незаконного лишения свободы 19.08.2020 гражданина Украины за якобы участие в добровольческом крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихан (ч. 2 ст. 146 УК Украины), а также нарушения неприкосновенности жилья путем проведения незаконного обыска по месту его жительства в Кировском районе Автономной Республики Крым (ч. 2 ст. 162 УК Украины) работниками незаконно созданного органа «УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю».

В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

Напомним, 19 августа российские силовики задержали в Крыму жителя полуострова, которого подозревают в участии в добровольческом батальоне имени Челебиджихана.
ForUm

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