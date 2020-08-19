Российские силовики задержали в Крыму жителя полуострова, которого подозревают в участии в добровольческом батальоне имени Челебиджихана, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы управления ФСБ.

«19 августа сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия. В настоящий момент подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы», - говорится в сообщении. Задержанным является житель Кировского района. Против него открыли уголовное дело по статье об «участии в незаконном вооруженном формировании» УК России.

В ФСБ заявляют, что мужчина в 2016 году якобы выехал на территорию материковой Украины, где вступил в ряды батальона. Ему инкриминируют охрану расположения батальона, содействие украинским пограничникам, проверку лиц и автомобилей на пунктах пропуска. Позже мужчина вернулся на оккупированный полуостров и якобы «продолжил поддерживать контакты» с другими членами батальона.