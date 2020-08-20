Сегодня, 20 августа, в Голосеевском районе Киева в результате ДТП погиб лось, сообщает Патрульная полиция столицы.

Около 6 часов утра патрульные получили сразу несколько вызовов по поводу животного на проезжей части. Автопатруль начал поиски и заметил лося на улице Гринченко. Сразу несколько экипажей прибыли на помощь и сумели согнать животное в зеленую зону и удерживать его там.

Патрульные немедленно сообщили соответствующие службы и ждали помощи специалистов. Ситуацию осложняло то, что приблизительный вес лося составлял 500 кг, кроме того, животное было очень пугливым. Трагедии избежать не удалось: поезд, который ехал мимо, неожиданно подал звуковой сигнал, чем очень напугал животное. Обезумевшее от страха животное сломя голову побежало в направлении улицы Саперно-Слободской, выбежало на проезжую часть, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo.

К сожалению, в результате ДТП величественное животное погибло.