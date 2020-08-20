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Всемирный банк высоко оценил работу Министерства здравоохранения Украины в условиях пандемии COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила на брифинге 20 августа.

«17 августа, в этот понедельник, во время встречи министра здравоохранения Максима Степанова с директором Всемирного банка господином Арупом Банерджи, Всемирный банк высоко оценил работу Минздрава в сверхсложных условиях пандемии и в условиях сверхжестких сжатых сроков», - сказала Шаталова.

Она отметила, что Минздрав заинтересован в продолжении сотрудничества со Всемирным банком по предотвращению последствий распространения пандемии коронавируса, которое включает непрерывное увеличение выполненных тестов на COVID-19.

По ее словам, Минздрав также рассчитывает на поддержку Всемирного банка в развитии и укомплектации систем экстренной медицинской помощи на общенациональном уровне.

«Уже совсем скоро мы начинаем масштабный проект по обучению персонала отделений экстренной медицинской помощи. Это означает новое качество медицины экстренной медицинской помощи», - добавила Шаталова.

 
ForUm

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