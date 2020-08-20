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Следователи Винницкого отдела полиции ГУНП в Винницкой области проводят обыски в служебных помещениях Укрзализныци и коммерческих структур в Виннице и Киеве по делу о преступной сделке, в результате которой государству нанесен ущерб почти 12 млн гривен.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, следствие обоснованно подозревает должностных лиц филиала Укрзализныци в организации схемы присвоения государственных средств через аффилированные коммерческие структуры, в частности с признаками фиктивности.

Предварительным расследованием установлено, что в течение 2019-2020 годов филиал выделил более 60 млн гривен для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым Укрзализныця перечислила всю сумму денег.

Проведенные в ходе следствия экспертизы установили реальную стоимость товарно-материальных ценностей и показали безосновательное завышение стоимости продукции, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 млн гривен.

Документирование преступной схемы осуществляется в рамках уголовного производства, открытого по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
ForUm

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