В Кремле заявили о подготовке встречи помощников глав государств нормандского формата. Как передает УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Не знаю, договорились ли по окончательной дате, но знаю, что подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись. Повестка дня здесь может быть достаточно предсказуемая - это ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Все эти договоренности абсолютно транспорентны и хорошо известны», - сказал Песков, отвечая на вопрос, с какой повесткой дня на переговоры едет российская делегация.

Как отметил Песков, дату встречи нужно уточнить.

Ранее российские государственные информагентства со ссылкой на источник в МИД РФ сообщили, что такая встреча намечена на 28 августа в Париже.

Предполагается, что от РФ в ней будет участвовать заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, от Украины - глава Офиса президента Андрей Ермак, от Германии - помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер, от Франции - советник президента Эммануэль Бон.

Напомним, представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей в украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш заявил, что встреча советников внешнеполитических ведомств в рамках нормандского формата может состояться 28 августа.