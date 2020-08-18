Встреча советников внешнеполитических ведомств в рамках нормандского формата может состояться 28 августа.

Об этом сообщил представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей в украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш, передает «Обозреватель».

«Нормандская встреча на уровне глав внешнеполитических советников планируется на 28 августа», – рассказал Гармаш

По его словам, участие в этом заседании с украинской стороны примет глава Офиса президента Андрей Ермак. А со стороны РФ – заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.

«Встреча политических советников – это Ермак, Козак… Это еще интереснее, мне кажется. Потому что там должен быть Козак, а он же написал, что не будет принимать участие, посмотрим. Это будет странно, если его не будет. Если соберутся только три внешнеполитических советника, это будет означать, что Россия вышла из Нормандии», –добавил он.