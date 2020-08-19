Печерский райсуд повторно принял решение об аресте коллекции картин пятого президента Петра Порошенко, который был отменен Киевским апелляционным судом.

Об этом заявил во время брифинга адвокат Илья Новиков, сообщили ForUm’у в пресс-службе «Европейской солидарности».

По его словам, решение суда о повторном аресте картин, который уже был признан незаконным, свидетельствует о том, что в Офисе президента не готовы признавать свои ошибки и «давать заднюю».

«Сама по себе ситуация, когда Печерский суд повторно принимает решение об аресте имущества по скандальному делу, решение по которому апелляционным судом однажды было признано полностью незаконным, — не сенсация. Те же люди, тот же прокурор идет повторно с этим новым ходатайством об аресте имущества. То есть важно не то, что решил Печерский суд, а то, что Офис генпрокурора, конечно в координации с другими структурами, решили продолжить то, что они начали», - отметил Новиков.

Адвокат уверен, что суд снова признает арест картин незаконным, однако это займет время.

«Очевидно, что в Офисе президента Украины изменился человек, который отвечает за координацию с правоохранительными структурами и за серию дел против Порошенко. Раньше это был Смирнов, очевидно, что по результатам его работы было признано, что он не справляется. Как видно из того, что мы наблюдаем, на это место был назначен Татаров. Первым же действием было то, что людей, которые занимались несколько месяцев этими производствами и полностью себя скомпрометировали, оставили делать эту работу. Конечно, все решения, которые будут приниматься в таком ключе, будут оспариваться. Это для нас рутинная ситуация. Я думаю, что с этим новым арестом будет то же, что и с предыдущим. Это может занять несколько недель, месяцев, но результат будет тот же», - отмечает адвокат Порошенко.

6 авгутса Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции картин пятого президента Петра Порошенко.