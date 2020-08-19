Экономический эффект от работы НАБУ и САП в I полугодии 2020 составляет более 1,5 млрд грн. Речь идет о средствах, возмещенных госпредприятиям добровольно и в результате исковой работы, залогах, взимаемых в доход государства с подозреваемых, которые нарушили обязанности, а также незаконной компенсации за аренду жилья, возвращенную экс-нардепамы, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Кроме того, благодаря действиям НАБУ и САП более 753 млн грн удалось предотвратить хищение еще на стадии досудебного расследования. Совокупно эта сумма превышает объемы финансирования учреждения в 2020 году.

На основании материалов следствия юристы Национального бюро добились аннулирования более 100 незаконных сделок государственных предприятий на более чем 8,36 млрд грн. Соответствующие решения вступили в законную силу. Далее предприятия могут начинать процесс возврата средств, как, например, поступило ОАО «Запорожьеоблэнерго» (60% акций принадлежит государству). После того, как суд по иску НАБУ признал недействительным договор о переводе долга и осуществлением зачислений встречных однородных требований на 880 млн грн с участием предприятия и ряда компаний, ОАО обратилось в суд с исками о взыскании задолженности в свою пользу. В целом по предприятию возместили почти 360 млн грн, из них в I полугодии 2020 – 82,69 млн грн.

Собранные в I полугодии 2020 доказательства могли стать основой для представления НАБУ исков о признании недействительными еще 7 сделок, заключенных госпредприятиями. Общая сумма сделок - около 7,16 млрд грн, из которых 7,144 млрд грн приходится на договоры, заключенные ОАО «Укрнафта» (50% + 1 акция принадлежат государственной НАК «Нафтогаз Украины»). Поскольку в результате решения Конституционного муда Украины Национальное бюро утратило право исковой работы, соответствующие представления направляются в САП. За I полугодие 2020 САП получило 3 такие представления о 33 сделках на более 7,17 млрд грн.

«Активные следственные действия детективов НАБУ заставляют участников коррупционных схем возмещать нанесенный ущерб еще на стадии досудебного расследования. Следовательно, после составления осенью 2019 проектов сообщений о подозрении лицам, задействованным в злоупотреблениях с продукцией ОАО «Укрнафта», предприятие в течение декабря 2019-февраль 2020 получило более 600 млн грн от коммерческих компаний, вероятно связанных с акционерами ПАО. Средства поступили в погашение долга, который до недавнего времени в «Укрнафте» считали безнадежным. В целом на протяжении первых 6 месяцев 2020 государственным предприятиям возмещено почти 688 млн грн», - заявили в НАБУ.

Показательным является расследование фактов незаконного получения компенсаций за аренду жилья в Киеве бывшими народными депутатами Украины. Детективы начали исследовать эти обстоятельства в октябре 2018, а уже летом 2019 трое народных избранников признали, что, действительно, «по ошибке» получили компенсацию и добровольно вернули 160 тыс. грн. В течение января-июня этого года еще трое экс-нардепов добровольно возместили более 1,55 млн грн.

Кроме того, НАБУ и САП в суде доказали нарушение тремя подозреваемыми возложенных на них обязанностей. Как следствие, в доход государства взыскано суммы из внесенных залогов в 65,54 млн грн.

В НАБУ отмечают, что основное возмещение убытков от коррупции станет возможным только после вынесения обвинительных приговоров. Для будущих взысканий и конфискаций имущества по ходатайствам НАБУ и САП наложен арест на многочисленные активы. В делах, которые направлены в суд в I полугодии 2020 года, говорится о 170 земельных участках, около 30 объектов недвижимости, корпоративных правах на более 100 млн грн.

Напоминаем, в I полугодии 2020 НАБУ и САП начали расследование 406 уголовных производств, 125 лицам сообщено о подозрении, а 33 дела в отношении 50 лиц направлены в суд.