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Журналистка Янина Соколова опубликовала на своем Youtube-канале записи разговоров предположительно сотрудников СБУ с членами ЧВК «Вагнер», которые рассказывают об участии в боях на Донбассе.

На записях человек по имени Денис Харитонов рассказывает, что с 2014 года воевал в Украине, где сбил из ПЗРК вертолет и два штурмовика СУ-25. Он также утверждает, что награду за это вручил ему помощник президента РФ Владислав Сурков. Российских государственных наград у него две - за взятие Пальмиры и за «вертушки в Луганске».

По словам Харитонова, он участвовал в «освобождении луганского аэропорта», а стрелять из ПЗРК учился в Новочеркасске (РФ).

Человек, назвавшийся Александром Сидоровым, рассказал, что воевал в 2014 и 2015 годах в «ЛНР» и в 2016 году в районе населенного пункта Пески (Донецкая область).

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера«. Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Отмечалось, что опросы задержанных показали, что 14 из них «были зафиксированы на Донбассе».  

Задержанные в Беларуси россияне заявили, что их целью визита был транзитный поезд. Они утверждают, что должны были лететь в Латинскую Америку

По словам Лукашенко, «вагнеровцы» были направлены в Беларусь специально.

Офис генерального прокурора 11 августа 2020 обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек. Однако Лукашенко выдал «вагнеровцев» России.
ForUm

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