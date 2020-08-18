В Славянске полицейские провели эксгумацию тел погибших во время оккупации города в 2014 году, сообщила полиция Донецкой области.

Во время досудебного расследования по факту гибели граждан в результате вооруженного конфликта полиция обнаружила захоронение с неопознанными телами. С целью идентификации погибших образцы ДНК будут направлены на экспертизу в Киев.

Место захоронения находилось на территории кладбища в Славянске.

Эксгумация организована следственным отделом Славянского отдела полиции с участием следователей-криминалистов и оперативников уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Донецкой области с привлечением группы транспортировки и поиска погибших военнослужащих «Эвакуация 200» Вооруженных сил Украины. На раскопках присутствовали независимые эксперты по судебной медицине от Международного комитета Красного Креста.

Большинство информации по эксгумации составляет тайну следствия. Предварительно известно, что останки принадлежат людям, которые погибли во время оккупации Славянска в 2014 году.

У погибших взяты биологические образцы для проведения молекулярно-генетических экспертиз с возможностью в дальнейшем установить их личности. Соответствующие образцы будут направлены в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Это позволит облегчить страдания людей, родные которых пропали без вести и которые шесть лет живут в неизвестности.

Процедура длилась два дня и проходила по международным стандартам. Правоохранители использовали современные методы извлечения и транспортировки тел, чтобы обеспечить сохранение биообразцов и вещественных доказательств.

Мероприятие проведено в рамках уголовного производства, открытого по факту гибели граждан во время вооруженного конфликта (п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

Это уже не первая эксгумация, которая помогла установить судьбу без вести пропавших и обеспечить эффективное расследование обстоятельств их гибели. Так, полицейские установили боевиков, которые расстреляли в Славянске четырех мирных жителей.