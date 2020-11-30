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В Славянске мать ребенка избила приехавшего по вызову фельдшера, сообщил Донецкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Выезжая сегодня ночью на вызов по поводу повышения температуры тела у ребенка, фельдшер, а это была хрупкая девушка, даже представить себе не могла, чем он закончится. А закончилось тем, что агрессивная мать ребенка, требуя нецензурной бранью проведения ПЦР, нанесла телесные повреждения фельдшеру, разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами», – говорится в сообщении.

В центре шокированы тем фактом, что «другие члены семьи безразлично за всем этим безобразием наблюдали».

«К счастью, с фельдшером все в порядке, по сравнению с тем, что могло произойти», – отмечается  сообщении.

При этом в центре подчеркнули, что бригады экстренной медпомощи «не проводят тестирования на COVID-19 никаким методом».

 
ForUm

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