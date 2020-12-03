Экс-мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность Украины, не явилась в Орджоникидзевский райсуд Харькова на заседание 2 декабря и не сможет явиться 7 декабря из-за болезни, связанной с последствиями COVID-19.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката Штепы Александра Шадрина.

«Штепа накануне подала в суд заявление, что не в состоянии прибыть в Харьков из-за болезни, а именно – воспаления легких и пневмонии в результате уже перенесенного коронавируса», - сообщил адвокат.

По его словам, суд перенесен на 7 декабря: «Но его, видимо, тоже перенесут, потому Штепа не может явиться по состоянию здоровья».

Напомним, 24 ноября Орджоникидзевский райсуд Харькова допросил одного из свидетелей по делу Нели Штепы. По словам адвоката, свидетель, не смог вспомнить, получал ли угрозы именно со стороны Штепы, и как его заявление об угрозах попало к правоохранителям. Адвокат заявил, что направит обращение в полицию о даче заведомо ложных показаний.

С 16 октября Орджоникидзевский райсуд Харькова неоднократно переносил заседания по делу Штепы в связи с коронавирусом. Штепа в суд в Харьков не приезжала.

Слушание дела против Штепы началось в 2014 году. По словам адвоката, мера пресечения для Штепы не избрана с 2018 года.

5 июня 2019 года после десятого по счету отвода судей назначен новый, 11-й, состав судейской коллегии, который будет рассматривать дело заново.

В октябре 2019 года дело начал рассматривать Орджоникидзевский райсуд Харькова.

Штепу задержали 11 июля 2014 ггода. На суде она утверждает, что призывала Путина войти в Словянск под принуждением со стороны террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий даны «под дулом автомата». Ей грозит пожизненное заключение.