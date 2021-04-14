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Задержаны двое мужчин, которые напали на жительницу Славянска и завладели 300 тысячами долларов США, сообщили ForUm’у в пресс-службе Донецкой прокуратуры.

Начато досудебное расследование по факту разбойного нападения с целью завладения имуществом в особо крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 12 апреля 2021, около 22:30, 40 и 42-летние жители Константиновки на территории базы отдыха «Сосновый бор» в Святогорске с целью завладения денежными средствами в размере 300 тыс. долларов США напали на женщину и мужчину.

Нанеся им телесные повреждения, нападавшие пытались задушить женщину веревкой, после чего отобрали у нее сумку и чемодан, в которой находились документы и денежные средства. После совершенного преступления правонарушители с места преступления скрылись.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы в городскую больницу.

Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решаются вопросы по уведомлению им о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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