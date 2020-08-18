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На улицах Славянска появились билборды, на которых изображены бывшая мэр города Неля Штепа и текст на русском языке, созвучный с названием политической партии «Партия Мира и Развития». Об этом пишет Опора.

В последнее время в ряде местных СМИ появилась информация о готовности Штепы принять участие в местных выборах. В частности, в интервью от 1 августа 2020 местному интернет-изданию «Карачун» она подтвердила намерения принять участие в местных выборах 25 октября 2020, заявив, что политсовет политической партии «Партия Мира и Развития» выдвинула ее кандидатуру в качестве претендента на должность городского головы Славянска.

По информации официального сайта Министерства юстиции Украины, политическая партия «Партия Мира и Развития» зарегистрирована в Киеве, официальных данных о наличии ячеек или представительств в Донецкой области или непосредственно в Славянске не найдено. Контактный номер телефона, указанный на сайте Минюста не обслуживается.

Учитывая вышесказанное, изображение на борде руководителя местной партийной ячейки и текста, созвучного, если не тождественного с названием политической партии «Партия Мира и Развития», по мнению советника по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА Павла Романюка, позволяет рассматривать это как политическую рекламу. Поэтому здесь могут присутствовать признаки нарушения Законов Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (ст. 32) и «О рекламе» (ст. 6), а именно положений, касающихся языка рекламы. Поэтому ОПОРА обратилась с жалобой в Главное управление Госпродпотребслужбы в Донецкой области и с заявлением к Уполномоченному по защите государственного языка.

Координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Донецкой области Наталья Боровская прокомментировала ситуацию:

«Подобная реклама нарушает сразу несколько стандартов и принципов. Во-первых, в настоящее время по общему правилу, реклама должна выдаваться на украинском языке - это регламентируется статьей 32 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Во-вторых, такая политическая реклама может иметь признаки преждевременной агитации. Согласно Избирательному кодексу, вести предвыборную агитацию можно со следующего дня после того, как партия или кандидат будет зарегистрирован – об этом свидетельствует статья 52 Избирательного кодекса Украины. И сейчас складывается ситуация, когда официально кандидата зарегистрированного нет, а политическая реклама от этого имени уже ведется».

Напомним, Штепа была задержана 11 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей и создание террористической группы или организации.

 
ForUm

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