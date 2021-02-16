Экс-мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в сепаратизме, утверждает, что не призывала к отделению города от Украины.



Об этом она заявила, давая показания в Орджоникидзевском райсуде Харькова 16 февраля, передает ИнтерфаксУкраина.

«Вы сегодня рассматриваете дела по сепаратизму против настоящего патриота, единственной женщины, которая боролась за то, чтобы не было войны», - сказала Штепа.

Она утверждает, что была вынуждена дать интервью российским СМИ, в котором одобряла аннексию Крыма и действия президента РФ Владимира Путина, а также выступить на митинге 9 мая 2014 года, поскольку на тот момент «находилась в плену боевиков, которые ее неоднократно избивали и угрожали в случае отказа расстрелять ее семью».

Штепа также настаивает, что до того, как попала в плен, неоднократно информировала о сложной ситуации в городе и.о. президента Украины Александра Турчинова, премьер-министра Арсения Яценюка и других руководителей государства, а все свои действия согласовывала с главой Донецкой ОГА Сергеем Тарутой.



Давая показания, экс-мэр Славянска несколько раз плакала, а выдвинутые ей обвинения называла чушью, нелепыми и политическим заказом.



Она рассказывала о событиях весны и лета 2014 года около трех часов. Сейчас Штепу допрашивают гособвинители.

Штепа заявила ходатайство о вызове в суд 50 свидетелей защиты, в том числе экс-главы Донецкой облагосадминистрации Сергея Таруты, бывшего и.о. главы Администрации президента Сергей Пашинского, экс-главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко.

Суд решил допустить к допросу в судебном заседании всех свидетелей, заявленных как обвинением, так и защитой, напомнив при этом сторонам о праве отказаться от допроса того или иного свидетеля.

Дело экс-мэра Славянска слушается судом с начала уже в пятый раз.

Штепу задержали 11 июля 2014 по подозрению в сепаратизме.

На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны «под дулом автомата». Ей грозил пожизненный срок заключения.

В октябре 2019 года Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу Штепы.