В Северной Корее запретили держать домашних собак, объявив их представителями «буржуазной идеологию упадка», а всех владельцев - вне закона. Об этом заявил глава страны Ким Чен Ын в южнокорейской газете «Чосон ильбо», сообщает УНИАН со ссылкой на The Daily Mail.

Предположительно, реальной причиной такого распоряжения могли стать проблемы с продовольствием в стране.

По словам источников, якобы у хозяев уже стали насильно изымать питомцев для передачи в зоопарки или продажи в рестораны собачьего мяса.