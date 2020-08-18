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По итогам сезона Украина заняла девятое место в таблице коэффициентов УЕФА, сообщается на официальном сайте УЕФА, передает Укринформ.

«Шахтер» принес стране дополнительные баллы после разгромного поражения от «Интера» в полуфинале Лиги Европы (0:5). 0.200 баллов - за само поражение и выход в 1/2 финала. Суммарно за год Украина набрала 7.200 баллов, это 10-й показатель в сезоне.

Для Украины очки в сезоне 2019/20 принесли: «Шахтер» (22), «Динамо» (6.5), «Заря» (4.0), «Александрия» (3.0), «Мариуполь» (0.5). Суммарно 36 очков, что при делении на 5 команд-участниц дает 7.200 баллов.

По итогам сезона Украина опередила Нидерланды в борьбе за девятое место. Текущая таблица коэффициентов влияет на распределение путевок через один сезон (в сезоне 2021/22). 9-й рейтинг даст право вице-чемпиону Украины сезона-2020/21 через год стартовать с 3-го раунда квалификации ЛЧ.

В новом сезоне «Шахтер» сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов, Динамо - в квалификации ЛЧ. Непосредственно в групповой раунд Лиги Европы вышла «Заря». «Десна» и «Колос» поборются за выход в группу ЛЕ через отборочные матчи.
ForUm

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