Вчера, 17 августа, в Дюссельдорфе состоялся второй полуфинальный матч Лиги Европы, в котором донецкий «Шахтер» встречался с итальянским «Интером». Дончане потерпели поражение со счетом 0:5.

В первом тайме «Интер» в целом контролировал ситуацию, хоть и действовал в довольно спокойном темпе. «Горнякам» было сложно выйти из-под прессинга соперника, который постоянно старался нагружать своих форвардов Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса. Эта схема работала, но пропустил «Шахтер» скорее из-за ошибки Пятова. Вратарь неудачно вынес мяч низом, его перехватил Барелла и совершил подачу в штрафную, а Мартинес нанес идеальный удар головой, сообщает УНИАН.



«Горняки» практически ничего не создали у ворот соперника. Единственный хороший шанс был у Маркоса Антонио, который нанес дальний удар, но не попал в угол. После перерыва «Интер» старался действовать еще более спокойно и «вязать» чемпиона Украины. Шанс удвоить преимущество был у Лаутаро Мартинеса, который отобрал мяч у Хочолавы и сразу нанес удар, но Пятов в прыжке спас свои ворота. На 62-й минуте забивать могли уже «горняки», когда Соломон подал с фланга, а Мораес пробил головой в Хандановича.

В похожем моменте «Интер» удвоил преимущество. На 64-й минуте подачу с углового замкнул головой Д'Амброзио, который выиграл борьбу у Матвиенко - 2:0.



С этого момента «Интеру» стало играть еще проще, обороняясь в надежде на контратаку. На 74-й минуте «нерадзурри» забили третий мяч: Степаненко ошибся, а на подборе оказался Мартинес и оформил дубль. «Шахтер» явно посыпался, после чего наступило время Лукаку. Нападающий забил на 78-й минуте после передачи Мартинеса, а на 84-й продавил Хочолаву и отправил мяч между ног Пятову - 5:0.



«Шахтер» в третий раз в своей истории играл в полуфинале турнира. «Горняки» упустили возможность во второй раз сыграть в финальном поединке Лиги Европы/Кубка УЕФА.

«Интер» - «Шахтер» - 5:0

Голы: Мартинес, 19, 74, Д'Амброзио, 64, Лукаку, 78, 84

«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Бастони, Д'Амброзио (Мозес, 81), Барелла, Брозович (Сенси, 85), Гальярдини, Янг (Бираги, 66), Лукаку (Эспозито, 85), Мартинес (Эриксен, 81)

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Степаненко, Маркос Антонио, Алан Патрик (Соломон, 59), Марлос (Коноплянка, 75), Тайсон, Мораес

Предупреждение: Тайсон



В финальном матче «Интер» сыграет с испанской «Севильей», которая в своем полуфинале победила «Манчестер Юнайтед» (2:1). Решающий поединок состоится 21 августа в Кельне. Для итальянского клуба это будет первый еврокубковый финал за последние десять лет.

Ранее в 1/4 финала ЛЕ «Шахтер» разгромил швейцарский «Базель». «Шахтер» потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.