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В Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова умер мужчина, которому впервые в Украине пересадилиподжелудочную железу. Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook

«К сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер... Это огромная потеря не только для его родных, но и для всего нашего коллектива и тех, кто болел и переживал за мужчину. Все эти дни наши врачи буквально жили с ним в реанимации. Круглосуточное сопровождение, медикаменты, контроль иностранных коллег: мы делали все от нас зависящее, чтобы Андрей восстановился после операции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что длительное время его состояние было стабильным, но потом резко ухудшилось, сосуды затромбировались, поэтому ни операция, ни дальнейшая реанимация не имели эффекта.

В больнице подчеркнули, что трансплантация поджелудочной железы - это одна из самых сложных операций по пересадке органов. Мировая статистика показывает, что после такой операции не выживает каждый третий пациент.

Напомним, 7 августа в Украине была впервые проведена операция трансплантации поджелудочной железы.

 
ForUm

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