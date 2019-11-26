В Украинской Православной Церкви рассказали, чем руководствуется Церковь в своей позиции относительно пересадки органов.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал доцент Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Православная Церковь в своей деятельности руководствуется двумя источниками: Священным Писанием как словом Божиим и Церковным Преданием, которое фактически является попыткой толкования и правильного объяснения Писания святыми отцами и учителями Церкви. Ни в первом, ни во втором источнике нет прямых ответов на поставленный Вами вопрос, потому что, по сути, практика пересадки органов достаточно молода. Но при этом и в Священном Писании, и в Священном Предании есть косвенные указания на то, возможно ли обращаться к пересадке органов человеку», - сказал доцент Киевской духовной академии.

Он напомнил, что в 2000 году Архиерейский Собор принял официальный документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви».

«В этом документе не говорится о возможности пересадки органов вообще, но дается указание, что использование донорских органов запрещено в том случае, если это делается без согласия самого донора, ведь подобная практика – это, прежде всего, нарушение свободы человека. И тем более донорство запрещается тогда, когда при его применении преследуются коммерческие цели.

Но если донорство – это проявление свободной воли человека, в этом ничего предосудительного нет и быть не может. Главный принцип христианства, который провозглашается во всех книгах Нового Завета, – это заповедь о любви к ближнему. Господь Иисус Христос говорит: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). А любовь к ближнему может выражаться по-разному, в том числе и через добровольное донорство», - рассказал Андрей Музольф.

Доцент сказал, что христиане должны следовать примеру Христа.

«Таким образом, отвечая на вопрос о возможности пересадки органов, но только добровольной, мы должны помнить, что Христос пришел в этот мир, чтобы спасти человека, а для этого Он, будучи одновременно Богом и человеком, добровольно принес Себя в жертву. Каждый из нас, являясь православным христианином, должен следовать примеру жертвенности Христа, ведь в желании пожертвовать частью самого себя для других есть истинно христианский смысл», - подчеркнул он.