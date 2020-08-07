В Украине впервые сделана операция по трансплантации поджелудочной железы.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге 7 августа, передает Укринформ.

«У нас сегодня ночью впервые сделана трансплантация поджелудочной железы. Вообще сделали три операции: пересадку сердца, пересадку почки и третья операция, человеку сделали пересадку почки и поджелудочной железы», - сказал Степанов.

Он отметил, что вопрос трансплантации является приоритетным для Минздрава. В министерстве за два года хотят обрести трансплантационную независимость.

Степанов рассказал, что ежегодно в трансплантации нуждаются около 5 тыс. человек, каждый день в Украине умирают примерно 9 человек, которые не дождались трансплантации.

Также во время брифинга Степанов развенчал миф о «черных трансплантологах». По его словам, это невозможно, потому что такие операции высокотехнологичные, в них задействовано большое количество людей. «Такие операции могут быть проведены только в высокоспециализированных медицинских учреждениях, высокопрофессиональными врачами. С задействованием большого количества оборудования. Поэтому это миф», - добавил глава Минздрава.

По данным Министерства здравоохранения ежегодно в Украине около 5 тыс. человек нуждаются в пересадке органов. Сейчас в Украине действует пилотный проект, в котором задействованы 24 учреждения здравоохранения, осуществляющие трансплантацию органов, из них 6 - пересадку костного мозга. За первое полугодие 2020 года проведено 14 операций по органной трансплантации. За 2019 год сделана 21 операция по трансплантации костного мозга.